Caserta protagonista nel settore ferroviario | Firema entra nel gruppo Ferrovie dello Stato

A Caserta, Firema entra a far parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, segnando un cambiamento rilevante per la provincia e il suo settore industriale. La notizia viene commentata da Antonella Piccerillo, commissario provinciale della Lega, che sottolinea l'importanza di questa operazione per la zona. La collaborazione tra le due realtà rafforza la presenza ferroviaria nel territorio.

La storica azienda di treni rafforza il ruolo strategico della provincia; la Lega sottolinea l’impegno di istituzioni e lavoratori per crescita e stabilità industriale. Secondo Piccerillo, l’operazione valorizza le competenze e la professionalità di Firema, storica realtà produttiva nel settore ferroviario, e rilancia Caserta come centro strategico nella produzione di treni. “Questo dimostra che, quando istituzioni e lavoratori collaborano, possono nascere opportunità concrete di crescita e stabilità”, aggiunge. Il risultato, sottolinea la Lega, è frutto dell’impegno del Governo e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, supportato dal deputato e coordinatore regionale della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

