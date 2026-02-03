PayPal registra utile trimestrale di 1,44 miliardi confermando crescita solida nel settore dei pagamenti digitali

PayPal chiude il quarto trimestre del 2025 con un utile netto di 1,44 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 1,12 miliardi dello stesso periodo dell’anno prima. La società conferma di continuare a crescere nel settore dei pagamenti digitali, con risultati che sorprendono positivamente gli analisti e rafforzano la posizione sul mercato.

PayPal ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con un utile netto di 1,44 miliardi di dollari, pari a 1,53 dollari per azione, segnando un aumento rispetto ai 1,12 miliardi di dollari (1,11 dollari per azione) registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. L’andamento positivo, tuttavia, si è scontrato con le aspettative degli analisti, che avevano previsto un utile per azione rettificato di 1,29 dollari, superiore ai 1,23 dollari effettivamente realizzati. Il dato ha generato un leggero calo del titolo in Borsa, nonostante la crescita complessiva del margine operativo e la stabilità della base clienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

