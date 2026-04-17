AdSP dello Stretto a Miami il porto di Reggio tappa privilegiata per crociere luxury ed expedition

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha partecipato al Seatrade Cruise Global di Miami, evento di riferimento nell’industria crocieristica mondiale. La presenza in questa fiera ha permesso di incontrare rappresentanti di compagnie e operatori del settore, evidenziando l’interesse verso il porto di Reggio come tappa per crociere di lusso ed esplorative. La partecipazione ha confermato l’attrattiva del porto nel mercato internazionale delle crociere.

La presenza dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto al Seatrade Cruise Global di Miami, principale appuntamento mondiale dell’industria crocieristica, ha rappresentato un’importante occasione di confronto con il mercato internazionale e ha restituito una conferma chiara dell’attrattività.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Biennale dello Stretto 2026: Reggio e Messina sfidanoOggi pomeriggio, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, è stata presentata la terza edizione della Biennale dello Stretto, un... Derby dello Stretto: Bloccata la trasferta dei tifosi del Messina per rischio di disordini a Reggio Calabria.La decisione, giunta nella giornata di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, getta un’ombra sul derby dello Stretto tra Reggina e Messina, programmato per... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il Comitato pendolari dello Stretto: Gli aumenti di Caronte&Tourist sono ingiustificati; Blog | Stretto di Hormuz: perché la geologia è cruciale quanto la geopolitica; Come gli Stati Uniti stanno bloccando lo Stretto di Hormuz; Conferma in appello: da rifare la gara per il terminal passeggeri di Milazzo. L’AdSP dello Stretto al Seatrade Cruise Global di Miami: presentato il ‘Magna Grecia coast to coast’Un itinerario crocieristico Agropoli–Reggio Calabria–Taranto dedicato a compagnie di fascia alta, valorizzando una narrazione unitaria dei territori della Magna Grecia ... citynow.it #crociere AdSP MAS al @SeatradeCruise Global di Miami! Anche quest'anno abbiamo partecipato al principale evento fieristico globale del settore crociere. #promozione #progetti #sostenibilitàambientale #qualità LEGGI IL COMUNICATO STAMPA x.com #Cronaca AdSP Mar Tirreno Centrale al centro del rilancio di Torre Annunziata, l’ingresso di FHP riaccenda le prospettive - facebook.com facebook