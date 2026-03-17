Biennale dello Stretto 2026 | Reggio e Messina sfidano

Oggi pomeriggio, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, è stata presentata la terza edizione della Biennale dello Stretto, un evento che si svolgerà dal 18 settembre al 13 dicembre 2026. La manifestazione coinvolgerà le città di Reggio Calabria e Messina, che si sfideranno attraverso esposizioni e iniziative culturali. La data di apertura e chiusura è stata ufficializzata durante l’incontro.

Oggi pomeriggio, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, è stata presentata la terza edizione della Biennale dello Stretto, un evento che si terrà dal 18 settembre al 13 dicembre 2026. L’iniziativa, ideata da Alfonso Femia e promossa dalla Fondazione Le città del futuro, vedrà coinvolte sia Reggio Calabria che Messina sotto il tema delle mutazioni sociali e ambientali. L’evento non si limita a una semplice mostra d’arte, ma intende analizzare le profonde trasformazioni che stanno investendo i territori del Mediterraneo meridionale, ponendo l’accento sul disallineamento evolutivo tra geografia, territorio e paesaggio. La direzione scientifica è affidata ad Annalisa Metta e Salima Naji, mentre il progetto conta su otto curatori per l’area progettuale e quattro per le sessioni creative. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biennale dello Stretto 2026: Reggio e Messina sfidano Articoli correlati Derby dello Stretto: Bloccata la trasferta dei tifosi del Messina per rischio di disordini a Reggio Calabria.La decisione, giunta nella giornata di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, getta un’ombra sul derby dello Stretto tra Reggina e Messina, programmato per... Da Reggio a Messina con 4 chili di hashish nel tettuccio dell'auto: arrestato corriere sullo StrettoÈ stato il fiuto infallibile del cane antidroga Lord a far scattare un’importante operazione antidroga sullo Stretto. Una raccolta di contenuti su Biennale dello Stretto 2026 Reggio e... Temi più discussi: La Biennale dello Stretto, al MArRC la presentazione della terza edizione; L'eclettica produzione di Ettore Sottsass in una grande mostra a Pistoia; Iran, il petrolio vola a 100 dollari. Lo stretto rimarrà chiuso. Dalle esportazioni all’agroalimentare, gli effetti sul caro vita; IRAN, guerra. Blocco dello Stretto di Hormuz e partecipazione aeronavale europea: cautela e temporeggiamento delle cancellerie alla richiesta di Trump. Reggio, torna la Biennale dello Stretto: tema la mutazione'Un progetto culturale reale e ambizioso, che intende raccogliere e offrire visioni lucide sul futuro a scala internazionale' ... citynow.it Il Sud protagonista del MediterraneoArte, architettura e fotografia raccontano le Mutazioni tra Reggio Calabria e Messina, rendendo lo Stretto centro di sperimentazione internazionale ... corrieredellacalabria.it “Il padiglione russo alla Biennale non aprirà”. Mollicone (Fdi): “Non è più questione culturale ma di geopolitica” x.com IL GIARDINO COLLETTIVO DI CHIARA CAMONI AL PADIGLIONE ITALIA 2026 Alla Biennale Arte di Venezia 2026, il Padiglione Italia ospiterà "Con te, con tutto", la nuova mostra personale di Chiara Camoni, a cura di Cecilia Canziani. Il progetto nasce da un - facebook.com facebook