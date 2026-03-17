Biennale dello Stretto 2026 | Reggio e Messina sfidano

Da ameve.eu 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, è stata presentata la terza edizione della Biennale dello Stretto, un evento che si svolgerà dal 18 settembre al 13 dicembre 2026. La manifestazione coinvolgerà le città di Reggio Calabria e Messina, che si sfideranno attraverso esposizioni e iniziative culturali. La data di apertura e chiusura è stata ufficializzata durante l’incontro.

Oggi pomeriggio, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, è stata presentata la terza edizione della Biennale dello Stretto, un evento che si terrà dal 18 settembre al 13 dicembre 2026. L’iniziativa, ideata da Alfonso Femia e promossa dalla Fondazione Le città del futuro, vedrà coinvolte sia Reggio Calabria che Messina sotto il tema delle mutazioni sociali e ambientali. L’evento non si limita a una semplice mostra d’arte, ma intende analizzare le profonde trasformazioni che stanno investendo i territori del Mediterraneo meridionale, ponendo l’accento sul disallineamento evolutivo tra geografia, territorio e paesaggio. La direzione scientifica è affidata ad Annalisa Metta e Salima Naji, mentre il progetto conta su otto curatori per l’area progettuale e quattro per le sessioni creative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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