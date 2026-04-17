Adozione libri di testo docenti di sostegno ignorati dai rappresentanti editoriali? 

La Circolare n. 97152 del 31 marzo 2026 stabilisce le modalità da seguire per l'adozione dei libri di testo nell'anno scolastico 202627. Tuttavia, alcuni docenti di sostegno segnalano di essere stati trascurati nelle comunicazioni da parte dei rappresentanti editoriali, che sembrano aver ignorato le loro esigenze specifiche. La questione riguarda l'inclusione e il coinvolgimento di tutto il corpo docente nel processo di scelta dei materiali didattici.

La Circolare n. 97152 del 31 marzo 2026 ha indicato la procedura da attuare in merito all’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico 202627. Se già i rappresentanti delle varie case editrici si sono attivati per presentare le nuove proposte editoriali, le prossime settimane saranno determinanti per la scelta: in questi giorni sui social si susseguoi sulla poca considerazione dei docenti di sostegno in questa procedura. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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