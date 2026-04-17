Mercoledì scorso il Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge del decreto Pnrr con 101 voti favorevoli, 62 contrari e 2 astensioni. Tra le novità introdotte, per effettuare pagamenti con POS sarà necessario presentare l’estratto conto. La modifica riguarda le modalità di pagamento elettronico e si applica a tutti gli utenti. La nuova normativa entrerà in vigore a breve, anche se non sono stati ancora precisati i dettagli operativi.

Mercoledì scorso il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto Pnrr, con 101 voti favorevoli, 62 contrari e 2 astenuti. Il decreto ha introdotto misure urgenti nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e fra queste rientrano anche alcune procedure semplificate che riguardano le imprese e gli scambi economici. Da ora in poi, infatti, non sarà più necessario conservare gli scontrini per dieci anni, come è vecchia abitudine fare. Per dimostrare di aver effettuato determinati pagamenti sarà sufficiente presentare un estratto conto della banca. Ciò basterà ad avere una prova di aver pagato con carta di credito, debito o prepagata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Adesso per i pagamenti con POS è necessario l'estratto conto: cosa cambia

Da marzo non sarà più necessario conservare gli scontrini Pos: scopri perché!

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