Pagamenti col pos | ora serve l' estratto conto cosa cambia

Da oggi, per dimostrare i pagamenti effettuati con carte di credito, debito, prepagate o strumenti digitali, basta l’estratto conto bancario. La decisione arriva con l’approvazione finale di un decreto al Senato, che elimina la necessità di conservare le ricevute cartacee per dieci anni. Questa novità riduce la quantità di documenti da archiviare e semplifica le procedure di prova delle transazioni finanziarie.

Niente più pile di ricevute da conservare per dieci anni. Con l’approvazione definitiva del decreto Pnrr al Senato, l’estratto conto della banca diventa prova sufficiente per dimostrare i pagamenti effettuati con carte di credito, debito, prepagata o altri strumenti digitali.La novità, contenuta nell’articolo 8 del provvedimento convertito in legge oggi, elimina l’obbligo di conservare le ricevute cartacee emesse dai terminali POS, considerate fino ad oggi scritture contabili. Da ora in poi, le comunicazioni inviate dalle banche (inclusi gli estratti conto digitali via home banking o app) potranno sostituire integralmente quegli scontrini, purché riportino tutti i dettagli delle singole operazioni: importo, data, mittente e beneficiario.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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