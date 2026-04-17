Un giovane di 22 anni di origini marocchine è stato arrestato a Castelfiorentino dai carabinieri durante un servizio di controllo del territorio. Durante la perquisizione, sono stati trovati addosso hashish e medicinali non autorizzati. L'arresto è stato effettuato nell'ambito di un'operazione volta a contrastare lo spaccio di droga nella zona.

CASTELFIORENTINO – Un giovane di origini marocchine di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castelfiorentino durante un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. L’operazione è scattata in piazza delle Stanze Operaie. L’atteggiamento sospetto del giovane ha attirato l’attenzione dei militari impegnati nel pattugliamento, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale. Il controllo ha permesso di rinvenire un panetto di hashish del peso di circa 79 grammi, oltre a una manciata di pasticche di un medicinale antiepilettico. Insieme alla droga, il ventiduenne nascondeva circa 150 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio, e un coltellino di 10 centimetri ancora sporco di sostanza, utilizzato per il taglio delle dosi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Addosso ha hashish e medicinali: arrestato un 22enne a Castelfiorentino

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Beccato con la droga ed un taglierino addosso - facebook.com facebook

Corro per sentirmi libero, per sentire il sole e il vento addosso 10km con tanti intensi saliscendi,ho fatto un piccolo medio, la fatica c'è ma le gambe girano leggere tra gli alberi in fiore #iocprroqui #primavera #runlovers #11aprile x.com