Addio a Cinzia Oscar voce della canzone napoletana | aveva 63 anni

Cinzia Oscar, cantante e attrice teatrale napoletana, è deceduta a 63 anni a Napoli. Con il nome di Vincenza Testa, era conosciuta come una delle voci più riconoscibili della musica neomelodica partenopea. La sua carriera si è sviluppata tra il canto e la scena teatrale, lasciando un segno nel panorama musicale locale. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla famiglia.

(Adnkronos) – E' morta a Napoli all’età di 63 anni Cinzia Oscar, pseudonimo di Vincenza Testa, cantante e attrice teatrale tra le voci note della tradizione neomelodica partenopea. Nata il 20 ottobre 1962 nel capoluogo campano, si è spenta oggi improvvisamente dopo una lunga carriera divisa tra musica e teatro. A dare l'annuncio della scomparsa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Morta la cantante Cinzia Oscar, lutto nella musica neomelodica napoletana: aveva 64 anni, annuncio del figlio Addio a Cinzia Oscar, cantante e attrice napoletana amata dal pubblicoTempo di lettura: < 1 minutoNapoli piange la scomparsa di Cinzia Oscar, cantante e attrice amata dal pubblico. Aggiornamenti e notizie su Cinzia Oscar Argomenti discussi: Cadavere carbonizzato in casa a Pozzuoli: è una donna di 65 anni. Addio a Cinzia Oscar, voce della canzone napoletana: aveva 63 anniA dare l'annuncio della scomparsa è stato il figlio, il cantante Marco Calone, sui social: 'Mamma sono morto insieme a te' ... adnkronos.com Addio a Cinzia Oscar, icona della canzone partenopea: aveva 64 anniNapoli – Il mondo della musica partenopea piange la scomparsa di Cinzia Oscar, al secolo Vincenza Testa, scomparsa oggi 15 marzo 2026 all'età di 64 anni. cronachedellacampania.it