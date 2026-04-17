Addio Fullkrug | il Milan rinuncia al riscatto torna al West Ham

Il Milan ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto per il calciatore tedesco, che quindi lascerà il club alla fine della stagione corrente. La clausola di riscatto, stabilita a cinque milioni di euro, non sarà attivata, e il giocatore tornerà al West Ham, società di appartenenza. La decisione segna la fine del suo prestito con la maglia rossonera.

Il calciatore tedesco Fullkrug lascerà definitivamente il Milan alla fine della stagione corrente, poiché la società rossonera ha deciso di non esercitare l’opzione per l’acquisto definitivo del centravanti, fissata a 5 milioni di euro. L’attaccante, arrivato in prestito lo scorso 1 febbraio dopo il mancato via libera medico per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, tornerà quindi al West Ham United, club che mantiene il contratto con il trentatreenne nonostante l’eventuale retrocessione in Premier League, pur prevedendo una riduzione del compenso salariale del 50 per cento. L’impatto tattico di un centravanti tra numeri e scelte tecniche. Analizzando l’esperienza di Fullkrug in Serie A, emerge un quadro che va ben oltre il semplice dato del gol.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio Fullkrug: il Milan rinuncia al riscatto, torna al West Ham Notizie correlate Milan-Füllkrug, è addio: niente riscatto, il tedesco torna al West HamL’avventura di Niclas Füllkrug all’ombra del Duomo è già arrivata ai titoli di coda. Fullkrug Milan, destino segnato: decisione presa sul riscatto dal West Ham!Fullkrug Milan, destino segnato: decisione presa sul riscatto dal West Ham! Thuram Inter, i gol che allontanano l’addio: adesso cambia tutto! La... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calciomercato Milan, Romano: Fullkrug ha deluso in campo; Fullkrug ennesimo flop in attacco dopo Giroud: destino segnato al Milan; Ultim'ora: addio all'AC MILAN, nasce il Milan United | Giornata storica per i tifosi rossoneri: cosa cambierà; Calciomercato Milan, tante delusioni: pronti a salutare diversi giocatori. Milan, l’attaccante non ha convinto Allegri: a giugno sarà addioL'attaccante rossonero non ha convinto Massimiliano Allegri e il suo futuro è già scritto: a giugno dirà addio al Milan. spaziomilan.it Fullkrug Milan, destino segnato: decisione presa sul riscatto dal West Ham! L’avventura in rossonero per il tedesco è già ai titoli di coda?Fullkrug Milan, destino segnato: decisione presa sul riscatto dal West Ham! L'avventura in rossonero per il tedesco è già ai titoli di coda? calcionews24.com #Milan, quanti dubbi sull’attacco del futuro: Leao non è più incedibile, Fullkrug verso l’addio e Pulisic… #milanpress x.com Milan: addio Fullkrug. Decisione presa Le news https://milanworld.net/threads/milan-addio-fullkrug-decisione-presa.160353/#post-3648345 #Milan #Fullkrug #Calciomercato facebook