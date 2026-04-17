Addio delega | i minorenni potranno attivare l’IT Wallet senza mediazione parentale

Da oggi i minorenni potranno attivare l’IT Wallet senza dover avere la mediazione dei genitori. La novità è stata approvata con un emendamento alla legge Pnrr dalla V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione alla Camera dei deputati. Questa modifica permette ai giovani di gestire i documenti digitali in modo autonomo, eliminando l’obbligo di consenso da parte degli adulti.

Svolta nell’ambito dei documenti digitali: dopo l’approvazione via emendamento della legge Pnrr da parte della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei deputati, anche i minori avranno la possibilità di utilizzare IT Wallet senza necessità di consenso genitoriale. In concreto, quindi, per poter accedere ai servizi collegati con l’app IO, finora limitati a chi aveva compiuto la maggior età ed era in possesso di SPID o CIE, sarà sufficiente avere almeno 14 anni: anche i minorenni potranno usare il “portafoglio virtuale” per conservare documenti digitali con valore legale direttamente sullo smartphone, in modo completamente autonomo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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