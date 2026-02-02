La carta d' identità cartacea sta per scadere Fossacesia potenzia il servizio anagrafe per il rilascio di quella elettronica
Il Comune di Fossacesia si prepara al cambio: tra pochi mesi la carta d’identità cartacea diventerà obsoleta. Per evitare disagi, l’ufficio Anagrafe e Stato Civile ha potenziato i servizi, così da permettere ai cittadini di ottenere più facilmente quella elettronica. L’amministrazione invita tutti a prenotare in anticipo per sostituire la vecchia carta e continuare a viaggiare senza problemi.
L’amministrazione comunale invita i cittadini ancora in possesso della carta di identità cartacea a provvedere alla sostituzione con quella di identità elettronica (Cie), rivolgendosi agli uffici comunali A partire dal prossimo 3 agosto, infatti, il documento cartaceo non sarà più valido, in base al regolamento europeo n. 20191157 “Fossacesia ha una lunga storia legata alla Carta d’Identità Elettronica – dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – Il nostro ente fu selezionato tra i 56 Comuni campione in Italia per il progetto nazionale di sperimentazione della Cie, finanziato dal ministero dell’Interno.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Nel mese di gennaio, l'anagrafe del Comune di Venezia ha predisposto aperture straordinarie per facilitare il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE).
Carta di identità, da agosto quella cartacea non sarà più valida. Come richiedere quella elettronica
A partire dal 3 agosto 2026, la Carta d’Identità cartacea non sarà più valida come documento di riconoscimento, in conformità al Regolamento Europeo 11572019.
Carta d’identità cartacea addio: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida, cosa cambia e come richiedere la CIEDal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida in UE. Ecco perché, cosa rischi e come richiedere la CIE in Comune. ilquotidianodellazio.it
