La carta d' identità cartacea sta per scadere Fossacesia potenzia il servizio anagrafe per il rilascio di quella elettronica

Il Comune di Fossacesia si prepara al cambio: tra pochi mesi la carta d’identità cartacea diventerà obsoleta. Per evitare disagi, l’ufficio Anagrafe e Stato Civile ha potenziato i servizi, così da permettere ai cittadini di ottenere più facilmente quella elettronica. L’amministrazione invita tutti a prenotare in anticipo per sostituire la vecchia carta e continuare a viaggiare senza problemi.

L’amministrazione comunale invita i cittadini ancora in possesso della carta di identità cartacea a provvedere alla sostituzione con quella di identità elettronica (Cie), rivolgendosi agli uffici comunali A partire dal prossimo 3 agosto, infatti, il documento cartaceo non sarà più valido, in base al regolamento europeo n. 20191157 “Fossacesia ha una lunga storia legata alla Carta d’Identità Elettronica – dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – Il nostro ente fu selezionato tra i 56 Comuni campione in Italia per il progetto nazionale di sperimentazione della Cie, finanziato dal ministero dell’Interno.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Nel mese di gennaio, l'anagrafe del Comune di Venezia ha predisposto aperture straordinarie per facilitare il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE).

A partire dal 3 agosto 2026, la Carta d’Identità cartacea non sarà più valida come documento di riconoscimento, in conformità al Regolamento Europeo 11572019.

