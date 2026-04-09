Addio ad Angelo Pavan | il senatore che unì le radici di Paese a Roma

È morto oggi a Treviso Angelo Pavan, senatore e figura nota nel panorama politico veneto. Aveva 95 anni e nel corso della sua vita aveva avuto un ruolo attivo nel mondo amministrativo locale e nazionale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le persone che lo conoscevano e tra le istituzioni della regione.

Il mondo e amministrativo veneto piange la scomparsa di Angelo Pavan, avvenuta oggi a Treviso all’età di 95 anni. Il senatore, che ha rappresentato l’area di Paese per quattro legislature iniziate nel 1979, ha lasciato un segno profondo nelle istituzioni nazionali e locali, passando dalle fila della Democrazia Cristiana alla successiva appartenenza al Partito Popolare Italiano dal 1994. Dalle campagne trevigiane ai vertici dello Stato. La traiettoria politica di Pavan rappresenta un ponte storico tra le radici rurali del territorio e i palcoscenici decisionali di Roma. La sua capacità di tradurre le esigenze del mondo contadino in competenze tecniche di alto livello gli ha permesso di ricoprire ruoli strategici presso ministeri chiave: è stato infatti sottosegretario all’Interno, alla Difesa e infine al Tesoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio ad Angelo Pavan: il senatore che unì le radici di Paese a Roma Addio ad Al Festa: l’artista che unì cinema e fedeLa scomparsa di Alberto Festa, noto come Al, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità culturale laziale. Leggi anche: Meloni faccia d'angelo, nella basilica di Roma dopo il restauro «il cherubino che le assomiglia». La premier: «No, decisamente non somiglio a un angelo»