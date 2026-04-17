Addio ai pini di Viale Europa Lucia Aprile | Scelta dolorosa ma inevitabile per la sicurezza

Quattordici pini di Viale Europa sono destinati a essere abbattuti, come annunciato dall’assessore all’Ambiente e vicesindaco. La decisione è stata presa dopo approfondite analisi tecniche, a seguito del crollo di un arbusto di 16 metri avvenuto il 4 aprile scorso. La scelta è stata definita “dolorosa” dall’amministrazione, ma considerata necessaria per garantire la sicurezza pubblica.

Per 14 pini di Viale Europa il destino è ufficialmente segnato. La decisione di procedere all'abbattimento, comunicata dall’assessore all’Ambiente e vicesindaco Lucia Aprile, arriva dopo giorni di analisi tecniche e segue lo spavento del 4 aprile scorso, quando un arbusto di 16 metri è crollato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Viale Palmiro Togliatti, addio ai pini: deve passare la tranviaIniziati gli abbattimenti nella zona di Colli Aniene, tra lo stupore dei residenti. Leggi anche: Viale Ceccarini, dal cantiere cattive notizie per i pini: due esemplari da abbattere per motivi di sicurezza Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Addio ai pini di Viale Europa, Lucia Aprile: Scelta dolorosa ma inevitabile per la sicurezza; Tranvia Togliatti, la fine dei lavori al 30 giugno non è un miraggio: Lavorano 70 operai al giorno. FOGGIA APRILE Foggia, prove di trazione in viale Europa. Aprile: Ogni albero va gestito con responsabilitàProseguono gli interventi e le verifiche sulle alberature di viale Europa a Foggia, parzialmente chiuso al traffico dopo il crollo di un pino ... statoquotidiano.it