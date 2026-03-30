Due pini lungo viale Ceccarini devono essere abbattuti per motivi di sicurezza, mentre i lavori di rigenerazione urbana continuano nel centro cittadino. Nel frattempo, prosegue il monitoraggio scientifico sugli alberi presenti nella zona, in parallelo all’avanzamento delle opere di riqualificazione. La questione degli esemplari da rimuovere si inserisce nel quadro dei lavori in corso, che coinvolgono anche interventi sul patrimonio arboreo locale.

Le prove tecniche evidenziano problemi di stabilità: scatta l’abbattimento. Prevista la sostituzione con nuove piante per mantenere la “galleria verde” Parallelamente all'avanzamento dei lavori di rigenerazione urbana che stanno ridisegnando il volto del centro cittadino, prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio scientifico sul patrimonio arboreo di viale Ceccarini. Nell’ambito del cantiere che interessa attualmente il tratto compreso tra viale Milano e viale Gramsci l’amministrazione comunale comunica la necessità di procedere alla messa in sicurezza dell'area attraverso la sostituzione di due esemplari di pino domestico. L’intervento si è reso indifferibile a seguito degli esiti delle approfondite indagini agronomiche condotte nelle scorse settimane dagli specialisti incaricati della sorveglianza sulle alberature. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Viale Ceccarini, dal cantiere cattive notizie per i pini: due esemplari da abbattere per motivi di sicurezza

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