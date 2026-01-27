Viale Palmiro Togliatti addio ai pini | deve passare la tranvia

La realizzazione della tranvia in viale Palmiro Togliatti comporta la rimozione dei pini esistenti. Da circa un mese sono iniziati gli scavi per la posa del nuovo tracciato, nel rispetto delle necessità di mobilità sostenibile e di miglioramento del trasporto pubblico locale. L'intervento mira a integrare il servizio di trasporto con un impatto minimo sull'ambiente circostante.

Iniziati gli abbattimenti nella zona di Colli Aniene, tra lo stupore dei residenti. Gabriella Masella (CdQ): "Già ne hanno tagliati 22 lo scorso anno, non vogliamo perderne altri" Sono partiti da un mese gli scavi per realizzare il tracciato della tranvia di viale Palmiro Togliatti. E con i lavori, che hanno raggiunto la zona di Colli Aniene, sono entrate in funzione anche le motoseghe, tra lo sguardo atterrito dei residenti. “Circa un anno fa sono stati tagliati 22 pini su viale Palmiro Togliatti” ha ricordato Gabriella Masella, presidente del CdQ Colli Aniene “in quell’occasione, avendo effettuato un accesso agli atti, abbiamo saputo che sono stati abbattuti perché considerati instabili.🔗 Leggi su Romatoday.it

Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, su viale Palmiro Togliatti, due persone sono state vittime di una rapina a mano armata.

Sopralluogo Gualtieri cantiere tramvia Viale Palmiro Togliatti: Non vediamo l'ora di completarla

Tram 10 su viale Togliatti: apertura in due fasi, prima tratta dopo l’estate e linea completa a fine 2026Tram 10 su viale Togliatti: servizio in due fasi. Ponte Mammolo-Prenestina dopo l’estate, poi estensione fino a Subaugusta a fine 2026 ... romait.it

Viale Aldo Moro e via Togliatti, sì al restylingAlle spalle la ciclabile. Dinanzi il rifacimento delle arterie lungo il circuito della contestata incompiuta, destinata così ad essere archiviata e spostata per sempre. La Giunta Comunale di ... quotidianodipuglia.it

Ecco la nuova #tramvia di viale Palmiro Togliatti, che collegherà le tre metro - facebook.com facebook

Qui siamo in viale Palmiro Togliatti, dove proseguono i lavori per la costruzione di una nuova #tramvia. L’opera prevede la realizzazione di una nuova linea tranviaria di circa 8 chilometri, che si sviluppa lungo l’asse di viale Palmiro Togliatti, collegando la staz x.com