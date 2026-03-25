OpenAI ha annunciato la chiusura dell’app Sora, sviluppata per la creazione di video destinati ai social media. L’app, diventata popolare nella stagione autunnale, non sarà più disponibile a partire da una data futura. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali sui motivi che hanno portato alla sospensione del servizio.

OpenAI ha comunicato la chiusura della sua app di generazione di video per i social media Sora, che era diventata virale nel corso dell’autunno. Alla base della decisione la proliferazione di immagini non consensuali e deepfake realistici realizzati con l’intelligenza artificiale, che ha destato forte preoccupazione a Hollywood e non solo. «Stiamo dicendo addio a Sora. A tutti coloro che hanno creato con Sora, l’hanno condivisa e hanno costruito una community attorno ad essa: grazie. Ciò che avete realizzato con Sora è stato importante e sappiamo che questa notizia è deludente», si legge in un post pubblicato sul profilo X di Sora. Parlando... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché OpenAI ha deciso di chiudere improvvisamente l’app Sora

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