L’attore di “The Wire” e “Law & Order”, Bobby J. Brown, è morto all’età di 62 anni a causa di un incendio in un fienile. La notizia è stata riferita da TMZ, che ha reso noto che l’incidente ha coinvolto direttamente il suo luogo di riposo. Brown, conosciuto per il ruolo di un poliziotto, non ha sopravvissuto alle fiamme.

Bobby J. Brown, che interpretava il poliziotto nella serie di successo della HBO “ The Wire “, è morto a 62 anni dopo essere rimasto coinvolto in un incendio in un fienile, secondo quanto appreso da TMZ. La figlia dell’attore ha dichiarato alla testata che il padre è morto martedì per inalazione di fumo. La causa della morte. L’ufficio del medico legale capo del Maryland ha confermato a TMZ che la causa della morte di Brown (accidentale) è stata accertata come lesione termica diffusa e inalazione di fumo. L’incidente. Il tragico incendio è scoppiato dopo che Brown è entrato nel fienile per avviare un veicolo. Poco dopo, ha chiamato un familiare per chiedere un estintore, ma quando la famiglia è arrivata al fienile per spegnere l’incendio, il fienile era già avvolto dalle fiamme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Bobby J. Brown, è morto in un incendio l’attore di “The Wire” e “Law & Order”

Leggi anche: Bobby J. Brown, morto in un incendio l’attore di “Law & order” e “The Wire”

Bobby J Brown, morto l’attore di The Wire: fatale un incendio in un fienileBobby J Brown, il 62enne attore protagonista della serie HBO “The Wire”, è morto dopo essere rimasto intrappolato in un incendio in un fienile.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Chi è Sayf, il rapper italo-tunisino alla sua prima partecipazione a Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto. FOTO; Umberto Tozzi, dagli alieni ai cantanti di oggi: A parte Achille Lauro non conosco nessuno, non mi danno niente; Chi è Sal Da Vinci, a Sanremo 2026 per la seconda volta con la canzone Per sempre sì. FOTO; Chi è Arisa, a Sanremo 2026 per l'ottava volta con Magica favola.

Addio a Bobby J. Brown, volto di ‘The Wire’: la tragica fine tra le fiammeL’attore è scomparso a 62 anni per intossicazione a seguito di un incendio accidentale in un fienile mentre la moglie è rimasta ferita nel tentativo di salvarlo ... quotidiano.net

L'attore americano Bobby J. Brown muore in un incendio a 62 anniBobby J. Brown, noto per i suoi ruoli nelle serie The Wire e Law & Order, è deceduto a causa di un tragico incidente nel Maryland ... tgcom24.mediaset.it

Leggo. . L'attore statunitense Bobby J. Brown, noto per il ruolo del poliziotto nella serie tv «The Wire», è morto a 62 anni in seguito a un incendio scoppiato in un fienile nel Maryland. Secondo quanto riferito dalla figlia al sito "Tmz", Brown è deceduto mercoledì - facebook.com facebook

Bobby J. Brown, morto in un incendio l'attore che interpretò il poliziotto in «The Wire» e «We Own this City» x.com