È scomparso giovedì sera un noto radiofonico e critico musicale internazionale, noto per aver condotto programmi dedicati alla musica dal vivo e per aver partecipato alla guida di eventi come il Live Aid. Aveva 66 anni e la sua morte rappresenta la perdita di una figura di riferimento nel panorama radiofonico e musicale. La sua attività ha influenzato molti appassionati e professionisti del settore.

Il radiofonico e musicale internazionale perde una voce iconica: Andy Kershaw è venuto a mancare giovedì sera, all’età di 66 anni. La scomparsa del conduttore, confermata dai familiari, avviene dopo la battaglia contro una patologia oncologica diagnosticata nel mese di gennaio scorso. Nato a Rochdale, nel nord dell’Inghilterra, nel 1959, il professionista ha tracciato un percorso che lo ha portato dalle frequenze di Radio Aire a Leeds fino ai vertici della comunicazione globale. La sua ascesa è iniziata nei primi anni ’80, quando la sua capacità di intercettare nuovi suoni lo ha portato nelle orecchie degli ascoltatori di Radio 1. In quel contesto, era spesso considerato l’erede naturale di John Peel, un altro pilastro della programmazione britannica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Andy Kershaw: scompare l’icona che ha guidato il Live Aid

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