Un uomo di 93 anni è deceduto oggi, lasciando un segno significativo in un’azienda che ha operato nel territorio per molti anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità e il settore economico locale, in cui ha avuto un ruolo di rilievo. La sua presenza è stata costante nel panorama imprenditoriale e territoriale, contribuendo allo sviluppo di entrambe le realtà.

Giampaolo Terigi si è spento oggi, 6 aprile, all’età di 93 anni, lasciando un vuoto profondo in una realtà aziendale che ha rappresentato per decenni un pilastro dello sviluppo economico locale. Il funerale sarà celebrato mercoledì 8 aprile alle ore 15 presso la chiesa di San Concordio. L’uomo ha vissuto una vita dedicata alla costruzione di un progetto imprenditoriale nato per portare benefici a tutto il territorio. Fin da bambino ha attraversato l’esperienza della Guerra, per poi affiancare il padre Aldo nella realizzazione di un sogno commerciale capace di evolversi insieme ai cambiamenti del mercato. La salma è attualmente esposta presso la Casa del commiato della Croce Verde, situata in via Romana, dove i familiari e gli affetti più cari possono rendergli omaggio prima dell’ultimo saluto religioso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Giampaolo Terigi: l’uomo che ha guidato l’impresa e il territorio

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