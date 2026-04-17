Ad Affari Tuoi Davide scambia 75mila euro per portarsi a casa uno ‘sgabrutto' | che delusione

Durante una puntata di Affari Tuoi, un concorrente proveniente da Perugia ha scambiato 75 mila euro sperando di portarsi a casa un premio consistente. La partita, iniziata con alcune difficoltà, si è conclusa in modo inaspettato dopo due scambi fortunati che però non sono stati sufficienti. Nel finale, un imprevisto legato a un oggetto chiamato 'Sgabrutto', interpretato da un attore, ha determinato la perdita della somma in palio.

Davide da Perugia gioca per l'Umbria con la moglie Sara. Partita in salita con finale al cardiopalma: due cambi fortunati, ma lo Sgabrutto di Herbert Ballerina gli fa perdere nel finale i 75mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La fortuna di Francesca ad Affari Tuoi: torna a casa con 75mila euro in un pacco che non volevaFrancesca sfida il Dottore di Affari Tuoi e vince 75mila euro con il pacco numero 16, proprio quello che all'inizio non avrebbe mai scelto. Ad Affari Tuoi Alessio accetta l’offerta da 75mila euro, ma nel suo pacco ce n’erano molti di piùLa partita di Alessio ad Affari Tuoi tra vari colpi di scena si conclude con "soldi sicuri". Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’aspirante notaia Francesca (che lavora in discoteca) vince una bella somma ad Affari Tuoi; Affari Tuoi, trionfo a Pasquetta con Francesca che sfida la gufata e vince 75mila euro; A Palermo un incontro su emergenze salute mentale: ci saranno Davide Faraone e Antonio Craxì; Affari Tuoi, stasera giocano Morandi e Jovanotti. Ad Affari Tuoi, Davide scambia 75mila euro per portarsi a casa uno ‘sgabrutto’: che delusioneDavide da Perugia gioca per l'Umbria con la moglie Sara. Partita in salita con finale al cardiopalma: due cambi fortunati, ma lo Sgabrutto di Herbert Ballerina ... fanpage.it Affari Tuoi hanno vinto stasera? Davide dell’Umbria porta alla fine i 75mila e…Affari tuoi stasera hanno vinto? Nuovo appuntamento su Rai1 con Affari Tuoi. Questa sera i riflettori di Affari tuoi si accendono sull’Umbria, ... televisionando.it Un caschetto sempre impeccabile, sera dopo sera, sul palco di Affari Tuoi. Martina Miliddi continua a sfoggiare il suo iconico bob liscio e preciso, ma dietro quell’effetto così pulito si nasconde un dettaglio poco visibile Un accorgimento quasi invisibile, ma deci facebook