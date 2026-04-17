Acquista sul web un chilo di marijuana con il pacco arriva anche la Guardia di Finanza

Un acquisto online di un chilo di marijuana dalla Spagna si è concluso con una sorpresa per il destinatario: al momento della consegna, invece di ricevere il pacco, si è trovato di fronte a militari della Guardia di Finanza. L'episodio si è verificato in prossimità della data di Pasqua, quando il pacco era stato ordinato come regalo. La droga e i finanzieri sono stati consegnati contemporaneamente ai destinatari.