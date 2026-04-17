Acquista sul web un chilo di marijuana con il pacco arriva anche la Guardia di Finanza
Un acquisto online di un chilo di marijuana dalla Spagna si è concluso con una sorpresa per il destinatario: al momento della consegna, invece di ricevere il pacco, si è trovato di fronte a militari della Guardia di Finanza. L'episodio si è verificato in prossimità della data di Pasqua, quando il pacco era stato ordinato come regalo. La droga e i finanzieri sono stati consegnati contemporaneamente ai destinatari.
Come regalo di Pasqua aveva acquistato dalla Spagna un chilo di marijuana. Il giorno della consegna del pacco però, oltre alla droga ha trovato dei corrieri speciali a consegnarla: i militari della Guardia di Finanza. Continua senza sosta l'impegno investigativo della Guardia di Finanza di Padova.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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