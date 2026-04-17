Acqua potabile | manca ancora l' ufficialità il sindaco anticipa | Parametri normali ma senza il verbale Asl nessuna ordinanza

La situazione dell'acqua potabile a Chieti sta migliorando, con i parametri che risultano nella norma. Tuttavia, manca ancora l’ufficialità da parte della Asl, che deve rilasciare il verbale attestante la potabilità. Solo dopo questa comunicazione il sindaco potrà firmare l’ordinanza di riapertura, consentendo la normale utilizzo dell’acqua dai rubinetti. La fase di transizione resta comunque in corso.

La situazione idrica a Chieti sta per tornare alla normalità, sebbene manchi ancora l'ufficialità della Asl e, dunque, l'ordinanza firmata dal sindaco che attesta la potabilità dell'acqua tornata a sgorgare dai rubinetti. La notizia è stata diffusa dal Comune e, in prima persona, dal sindaco.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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