Erogazione idrica in ripresa l' avviso della Asl | L' acqua sta gradualmente tornando ma non è ancora potabile

Dopo un intervento sulla condotta principale, l’erogazione idrica sta lentamente riprendendo nelle abitazioni. La Asl ha diffuso un avviso precisando che l’acqua, pur tornando a scorrere, non è ancora considerata potabile e quindi non deve essere utilizzata per scopi alimentari. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità sanitarie monitorano la qualità dell'acqua prima di autorizzare eventuali utilizzi.

L’acqua sta progressivamente tornando nelle case dopo il maxi intervento sulla condotta “Giardino”, ma resta il divieto di utilizzo per fini alimentari fino al via libera della Asl. A fare il punto è la stessa azienda sanitaria, che sui propri canali ricorda come, anche nelle zone in cui.🔗 Leggi su Ilpescara.it Preganziol, interruzioni dell’erogazione dell’acqua potabile per lavori alla rete idricaMercoledì 18 febbraio 2026, il territorio del Comune di Preganziol sarà interessato da possibili interruzioni o riduzioni della pressione dell’acqua... Lavori in corso Marrucino, Aca sospende l'erogazione dell'acqua potabileSospensione idrica nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio a Chieti: lo ha disposto l'Aca per poter effettuare lavori urgenti di...