Acqua | gravi conseguenze per l' economia locale Forza Italia chiede ristori per bar e ristoranti

A causa di un’interruzione della fornitura idrica, bar e ristoranti locali stanno affrontando notevoli difficoltà economiche. Remo Stampone, candidato consigliere di Forza Italia, ha chiesto che vengano adottate misure di sostegno, proponendo ristori specifici per le attività colpite. La situazione ha generato preoccupazione tra gli esercenti, che si trovano a dover gestire le conseguenze di un evento che ha compromesso il normale svolgimento delle loro attività.

A una situazione straordinaria corrispondano misure altrettanto straordinarie: con questa convinzione Remo Stampone, candidato consigliere di Forza Italia, interviene sulla situazione venutasi a creare con l’interruzione della fornitura idrica chiedendo ristori adeguati per bar e ristoranti a.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Forlì, Tajani: ristori ok, ora la cultura rilancia l’economia locale.Tajani torna a Forlì: "I ristori sono arrivati, ora puntiamo sulla ripresa culturale ed economica" Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,... Airola, Sindaco a Forza Italia: Il Pd Locale Denuncia un Tradimento e Chiede Chiarezza alla Maggioranza.Airola, la Svolta a Destra del Sindaco Scuote il Pd Locale: Appello ai Consiglieri Dem per un Chiarimento di Volontà La quiete politica di Airola,... Una raccolta di contenuti Si parla di: Acqua: gravi conseguenze per l'economia locale, Forza Italia chiede ristori per bar e ristoranti; Acqua, Fabio Ciciliano nominato Commissario straordinario nazionale, firmato primo atto.