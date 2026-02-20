Forlì Tajani | ristori ok ora la cultura rilancia l’economia locale

Adolfo Tajani ha visitato Forlì, portando notizie positive sulla ripresa locale. Dopo aver confermato che i ristori sono stati consegnati, il ministro ha sottolineato l’importanza di rafforzare il settore culturale come motore di rilancio economico. La visita si concentra sulla volontà di supportare l’economia della città, duramente colpita dall’alluvione di maggio 2023. Tajani ha incontrato rappresentanti locali per discutere i prossimi passi da compiere.

Tajani torna a Forlì: “I ristori sono arrivati, ora puntiamo sulla ripresa culturale ed economica”. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Tajani, ha visitato oggi Forlì, ribadendo l’impegno del governo nel sostenere la città colpita dall’alluvione di maggio 2023. La visita, avvenuta durante un evento inaugurale, ha sottolineato l’importanza dei ristori per le imprese e i cittadini, e ha posto l’accento sul ruolo della cultura come motore di sviluppo per il territorio. Un anno e mezzo dopo l’alluvione: la priorità ai ristori. La Romagna è ancora impegnata in un complesso percorso di ricostruzione dopo l’alluvione che ha colpito il territorio nel maggio 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il ministro Tajani torna a Forlì: "Ricordo la riunione subito dopo l'alluvione, i ristori arrivano e si va nella direzione giusta"Il ministro Tajani è tornato a Forlì, dove ha ricordato l’incontro subito dopo l’alluvione che ha colpito la città.

