Airola Sindaco a Forza Italia | Il Pd Locale Denuncia un Tradimento e Chiede Chiarezza alla Maggioranza

Il sindaco di Airola rompe gli schemi e sceglie di schierarsi con Forza Italia. La decisione ha scatenato un terremoto nel Pd locale, che parla di tradimento e chiede chiarezza sulla posizione della maggioranza. Mentre il dibattito si infiamma, il primo cittadino insiste sulla sua linea, lasciando pochi dubbi sulla sua svolta politica.

Airola, la Svolta a Destra del Sindaco Scuote il Pd Locale: Appello ai Consiglieri Dem per un Chiarimento di Volontà. La quiete politica di Airola, piccolo comune in provincia di Benevento, è stata bruscamente interrotta da una svolta inattesa che ha acceso un acceso dibattito all'interno del Partito Democratico locale. Il Circolo PD "A. Moro" ha rilasciato una nota pubblica che denuncia la decisione del sindaco di candidarsi alle imminenti elezioni provinciali nella lista di Forza Italia, un passo che viene interpretato come un tradimento del mandato civico e un allineamento preoccupante con il centrodestra.

