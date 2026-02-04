Agricoltura Confeuro | Bene Ismea e Regione Lazio Puntare su terra e giovani

La regione Lazio e Ismea annunciano nuove misure per aiutare i giovani agricoltori. Confeuro si dice soddisfatto e invita a puntare sulla terra e sui giovani per rilanciare il settore. La notizia arriva in un momento in cui l’agricoltura ha bisogno di innovazione e di nuove energie.

Confeuro accoglie con favore l'iniziativa di Regione Lazio e Ismea per il ricambio generazionale e il sostegno ai giovani agricoltori.. " Accogliamo con grande favore l'iniziativa promossa da Regione Lazio e Ismea sugli strumenti per il ricambio generazionale e il sostegno alla giovane imprenditoria in agricoltura. Si tratta di temi centrali per Confeuro, che da sempre rappresentano uno dei nostri principali cavalli di battaglia, come dimostra anche l'indagine "Agri Under 35", recentemente realizzata insieme all'Istituto Piepoli». Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, che sottolinea come "ci troviamo di fronte a un passaggio cruciale per garantire al sistema agroalimentare italiano una prospettiva solida e un futuro duraturo, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e occupazione giovanile".

