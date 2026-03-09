Meat sounding Confeuro | Bene Ue trasparenza consumatori e tutela agricoltori

L’Unione Europea ha deciso di vietare l’uso dei termini “carne” e “carne vegetale” per i prodotti a base di piante. Confeuro ha commentato questa misura sostenendo che favorisce la trasparenza per i consumatori e la tutela degli agricoltori. La norma mira a evitare confusione tra alimenti di origine animale e vegetale, garantendo chiarezza nel mercato.

Chiarezza per i consumatori e tutela per i produttori: l'UE vieta i termini 'carne' per i prodotti vegetali. "Lo stop decretato dalla Commissione UE al meat sounding, ovvero l'utilizzo di termini tradizionalmente associati alla carne per indicare prodotti a base vegetale, rappresenta un segnale molto positivo. Si tratta infatti di una decisione importante soprattutto sul piano della trasparenza nei confronti dei consumatori, che – in particolare in Italia e nel contesto attuale – sono sempre più informati su ciò che acquistano e consumano e particolarmente attenti a possibili pratiche sleali o forme di pubblicità ingannevole ". Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro – Confederazione degli Agricoltori Europei, commenta il provvedimento adottato a livello europeo.