Acilia gatto torturato e mutilato | Odino lotta tra la vita e la morte

A pochi giorni dal caso di Rosi, nella zona di Acilia si è verificato un episodio di violenza nei confronti di un gatto. L'animale, chiamato Odino, è stato trovato con ferite e mutilazioni gravi. È stato immediatamente portato da un veterinario, dove si trova in condizioni critiche. La polizia ha avviato indagini per identificare chi abbia commesso il gesto.

Nuovo caso di violenza sugli animali dopo quello di Rosi ROMA – A pochi giorni dal caso di Rosi, un nuovo episodio di violenza sugli animali scuote la periferia sud della Capitale. Questa volta accade ad Acilia, dove un gatto domestico è stato trovato in condizioni gravissime dopo essere stato brutalmente torturato. La vittima è Odino, un gatto di circa tre anni, abituato a muoversi liberamente nei pressi della propria abitazione senza mai allontanarsi. Il fatto risale alla notte tra il 9 e il 10 aprile, in via Giuseppe Molteni. Secondo quanto riferito dai familiari, Odino è rientrato a casa la mattina del 10 aprile, intorno alle 9.30, già in condizioni disperate.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Acilia, gatto torturato e mutilato: Odino lotta tra la vita e la morte Rossini, il gatto travolto e ucciso da un'auto in via Celio: addio alla mascotte della città Notizie correlate “Acilia, gatto torturato: Odino trovato moribondo sotto casa”Roma, 13 aprile 2026 – Odino è un bel gatto di tre anni che vive nell’appartamento della sua famiglia ad Acilia, a sud-ovest di Roma verso il... Leggi anche: Forino, esplosione in casa: Frank D'Amato lotta tra la vita e la morte Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La storia di Odino, un altro gatto torturato a Roma, nei pressi di Acilia: orecchie bruciate e zampe legate - Radio Globo; Acilia, gatto torturato: Odino trovato moribondo sotto casa; ROMA, IL GATTO ODINO TORTURATO E LASCIATO IN FIN DI VITA; Acilia, gatto torturato sotto casa: Odino dopo il raid perde una zampa e gli bruciano le orecchie. Acilia, gatto torturato e mutilato: Odino lotta tra la vita e la morteNuovo caso di violenza sugli animali dopo quello di Rosi ROMA – A pochi giorni dal caso di Rosi, un nuovo episodio di violenza sugli animali scuote la ... romadailynews.it Odino, il gatto torturato ad Acilia incontra i proprietari: «Nonostante quello che ha subito continua a fidarsi dell'uomo»Un incontro straziante, fatto di carezze e fusa ininterrotte nonostante un corpo martoriato dalla crudeltà umana. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) di Ostia ha ... leggo.it Ostia, Casalpalocco, Infernetto, Axa, Acilia, Dragona e dintorni facebook