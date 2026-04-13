Acilia gatto torturato | Odino trovato moribondo sotto casa

Acilia, un gatto di tre anni è stato trovato in condizioni critiche sotto un’abitazione. Secondo quanto riferito, il felino era in stato di abbandono e presentava segni di violenza. I residenti della zona hanno chiamato le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La situazione è ora sotto l’attenzione delle autorità competenti, che stanno cercando di raccogliere eventuali testimonianze e prove.

Roma, 13 aprile 2026 – Odino è un bel gatto di tre anni che vive nell’appartamento della sua famiglia ad Acilia, a sud-ovest di Roma verso il litorale, ogni tanto esce nel giardino condominiale del palazzo, fino a quando venerdì 10 aprile viene ritrovato dai suoi compagni di vita moribondo e ferito, miagolante sotto la finestra di casa. Portato d’urgenza in clinica veterinaria i medici confermano un quadro clinico drammatico, causato da vere e proprie torture: un orecchio bruciato insieme ai baffi, zampe posteriori legate tanto strette da bloccare la circolazione e rendere necessaria l’amputazione di un arto e di un piedino. Questo ennesimo...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Il gatto Odino maltrattato con orecchio bruciato e zampe legate strette: hanno dovuto amputarle Leggi anche: Adozioni al canile, prosegue la campagna del Comune: Odino cerca casa