Forino esplosione in casa | Frank D' Amato lotta tra la vita e la morte

A Forino, un'esplosione nella cucina di una casa ha provocato un incendio che ha coinvolto un uomo di 55 anni, un meccanico. L'esplosione ha causato gravi ustioni sul suo corpo, e attualmente si trova in condizioni critiche mentre lotta tra la vita e la morte. La sua vicenda è stata segnalata dai soccorritori intervenuti sul posto.

Meccanico di 55 anni in gravi condizioni dopo un incendio domestico. Paese sotto shock, la casa dichiarata inagibile FORINO (AVELLINO) — La cucina di casa sua. Un boato. Poi il fuoco su tutto il corpo. Frank D'Amato, 55 anni, meccanico, sta cercando di non morire. Era lunedì. Vicolo Caserta, centro di Forino, Avellinese. La deflagrazione è partita dalla cucina e si è mangiata tutto — i muri, l'aria, il silenzio del paese. Il boato lo hanno sentito in mezzo alla strada, hanno sentito tremare i palazzi vicini. Dentro c'era solo lui, Frank. Per fortuna, solo lui. Il 118 è arrivato, lo ha preso e portato al Moscati di Avellino. Ma quello che si è trovato addosso Frank — ustioni sul novanta per cento del corpo — non è roba che si cura ovunque. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Forino, ferito dalla bombola esplosa: Francesco in condizioni criticheÈ in coma farmacologico il meccanico 55enne di Forino, Franco D'Amato, rimasto gravemente ustionato in seguito all'esplosione avvenuta in casa per una fuga di gas. ilmattino.it

Esplosione in casa per una fuga di gas: grave un 55enne, è ricoverato al CardarelliL'esplosione si è verificata nel primo pomeriggio di oggi in un'abitazione di Forino, in provincia di Avellino: il 55enne è stato trasferito in eliambulanza ... fanpage.it

