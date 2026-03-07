Achille Lauro verso gli stadi | la data nel 2027

Achille Lauro ha ufficialmente annunciato che nel 2027 terrà un concerto allo Stadio Olimpico. La data stabilita è il 30 giugno, segnando un passo importante nel suo percorso musicale. L'artista ha comunicato questa informazione durante l'inizio del suo nuovo tour, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi o sui preparativi.

Quest’anno è l’anno di Achille Lauro: i fan impazziscono per lui e l’artista è riuscito a far innamorare diverse generazioni. Il suo tour 2026 nei palazzetti è già sold out e dopo la prima serata romana ha deciso di fare una sorpresa a quanti lo seguono: annunciare lo stadio per giugno 2027. Manca un anno e mezzo alla data, nonostante ciò ormai c’è questo modus operandi che porta gli artisti a fare questi annunci così tanto tempo prima. Se da una parte la scelta destabilizza, tra l’altra segna come ormai determinati cantanti hanno un grande successo riconosciuto che riescono a conquistare i sold out e a riempire gli stadi con facilità. “Ripartiamo da qui, dove è iniziato tutto, questa città è stata cruciale per me, mi ha dato tantissimo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

