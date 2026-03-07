Achille Lauro ha ufficialmente annunciato che nel 2027 terrà un concerto allo Stadio Olimpico. La data stabilita è il 30 giugno, segnando un passo importante nel suo percorso musicale. L'artista ha comunicato questa informazione durante l'inizio del suo nuovo tour, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi o sui preparativi.

Quest’anno è l’anno di Achille Lauro: i fan impazziscono per lui e l’artista è riuscito a far innamorare diverse generazioni. Il suo tour 2026 nei palazzetti è già sold out e dopo la prima serata romana ha deciso di fare una sorpresa a quanti lo seguono: annunciare lo stadio per giugno 2027. Manca un anno e mezzo alla data, nonostante ciò ormai c’è questo modus operandi che porta gli artisti a fare questi annunci così tanto tempo prima. Se da una parte la scelta destabilizza, tra l’altra segna come ormai determinati cantanti hanno un grande successo riconosciuto che riescono a conquistare i sold out e a riempire gli stadi con facilità. “Ripartiamo da qui, dove è iniziato tutto, questa città è stata cruciale per me, mi ha dato tantissimo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Achille Lauro verso gli stadi: la data nel 2027

Sanremo, verso la seconda serata: Carlo Conti annuncia i cantanti in gara. Sul palco anche Achille Lauro, Pilar Fogliati e LilloDopo un esordio che potremmo definire non felicissimo, la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo prevede che sul palco dell’Ariston...

Sanremo, verso la seconda serata: attesa per l’ordine di uscita dei cantanti in gara. Sul palco anche Achille Lauro, Pilar Fogliati e LilloDopo un esordio che potremmo definire non felicissimo, la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo prevede che sul palco dell’Ariston...

Achille Lauro - Senza Una Stupida Storia

Approfondimenti e contenuti su Achille Lauro.

Temi più discussi: Achille Lauro, 'nel 2027 ancora all'Olimpico'; Achille Lauro, il messaggio prima del tour che commuove: Non aver paura; In viaggio verso il Paradiso Achille Lauro: testo e significato della nuova canzone; Achille Lauro in concerto, la possibile scaletta del tour nei palazzetti.

Achille Lauro: Nel 2027 ancora all'OlimpicoAchille Lauro ha annunciato ieri sera, durante la tappa a Roma del tour nei palazzetti, il ritorno nel 2027 allo Stadio Olimpico. Dopo il concerto ... sport.tiscali.it

Achille Lauro, l'abbraccio di Roma al suo principe ribelle. E nuova data all'Olimpico: il 30 giugno 2027«Stanotte è per te», canta Achille Lauro al centro del palco. E con quel «te» sembra rivolgersi a ciascuno dei 7.500 spettatori del Palazzo dello Sport. È ... ilmessaggero.it

RTL 102.5. . Ieri siamo stati al Palazzo dello Sport nella delle due date romane di Achille Lauro nei palazzetti A fine concerto un annuncio speciale: il 30 giugno 2027 la voce di “Incoscienti Giovani” si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma, palco che calcherà - facebook.com facebook

#AchilleLauro infiamma #Roma con l'annuncio a sorpresa sul concerto e il nuovo singolo - VIDEO #musica #video #7marzo #iltempoquotidiano x.com