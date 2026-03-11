Arrestato a Caltanissetta presunto trafficante di esseri umani ricercato dal Pakistan

Le forze dell'ordine di Caltanissetta hanno arrestato un uomo, ritenuto traffiquante di esseri umani e ricercato dal Pakistan. L'arresto è stato effettuato su richiesta delle autorità pakistane. I Carabinieri hanno eseguito l'operazione e portato a termine l'arresto, che si inserisce in un’indagine internazionale legata a traffici illeciti di persone.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Arresto su richiesta delle autorità pakistane. I Carabinieri di Caltanissetta, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, hanno eseguito un arresto provvisorio finalizzato all’estradizione nei confronti di un cittadino pakistano di 41 anni accusato di traffico di esseri umani. L’operazione è stata avviata dopo che, lo scorso gennaio, l’Interpol aveva diffuso una “red notice” nei confronti dell’uomo, a seguito dell’estensione delle ricerche a livello internazionale richiesta dall’ Ufficio Interpol di Islamabad. Mandato di custodia cautelare emesso in Pakistan. Sul 41enne pende un provvedimento di custodia cautelare emesso nel dicembre 2025 dal Giudice speciale per l’immigrazione di Peshawar, in Pakistan. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Arrestato a Caltanissetta presunto trafficante di esseri umani ricercato dal Pakistan Articoli correlati Leggi anche: Trafficante di esseri umani arrestato in Bergamasca Caltanissetta: arrestato il trafficante pakistano, 12.000Un cittadino pakistano di 41 anni è stato arrestato a Caltanissetta dai Carabinieri per traffico di esseri umani. Tutti gli aggiornamenti su Arrestato a Caltanissetta presunto... Temi più discussi: Molestie e minacce nei confronti dell’ex nel Nisseno: fermato 47enne; Arrestato uno stalker violento a Caltanissetta, avrebbe anche messo un Gps sull'auto della ex; Salemi: individuato e arrestato il presunto autore di un rapina; Droga nel carcere minorile di Caltanissetta, sei indagati. Ricercato per traffico di esseri umani in Pakistan, arrestato a CaltanissettaCarabinieri di Caltanissetta, in raccordo con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, hanno dato esecuzione ad un arresto provvisorio finalizzato all'estradizione emesso ... ansa.it Caltanissetta, arrestato cittadino pakistano ricercato dall’Interpol per traffico di migrantiCALTANISSETTA – I Carabinieri di Caltanissetta, in stretto raccordo con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno eseguito un arresto provvisorio a fini estradizionali nei ... newsicilia.it Un pakistano di 41 anni è stato arrestato per traffico di esseri umani dai carabinieri di Caltanissetta. Era ricercato nel suo Paese, dove potrebbe essere estradato - facebook.com facebook Minaccia la madre e la sorella per soldi, arrestato un 65enne a Taranto. In carcere con le accuse di estorsione e maltrattamenti in famiglia #ANSA x.com