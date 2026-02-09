Intesa Sanpaolo | la fiamma olimpica arriva a Milano

La Fiamma Olimpica è arrivata a Milano, dando il via alla sua lunga corsa verso i Giochi Invernali del 2026. Intesa Sanpaolo, tra i principali sponsor, segue da vicino il passaggio, che si svolge tra le strade della città. La banca si schiera come partner dei Giochi, accompagnando simbolicamente il percorso della Fiamma nel capoluogo lombardo. Ora, l’attenzione si sposta sulle prossime tappe, con Milano e Cortina pronte ad accogliere gli atleti e il pubblico di tutto il mondo.

