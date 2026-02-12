Intesa Sanpaolo | 500 milioni per far crescere 600 Pmi del Sud tra IPO M&A e nuove sfide

Intesa Sanpaolo mette in campo 500 milioni di euro per aiutare 600 aziende del Sud Italia a crescere. La banca ha scelto 600 piccole e medie imprese con grandi possibilità di espansione e le supporterà con operazioni di IPO, fusioni e acquisizioni, oltre a aiutarle nella transizione generazionale. L’obiettivo è rafforzare il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno e favorire lo sviluppo economico della regione.

Intesa Sanpaolo punta sul Sud: 600 Pmi verso piani di finanza strutturata. Intesa Sanpaolo ha individuato 600 piccole e medie imprese del Sud Italia con un elevato potenziale di crescita, offrendo loro accesso a piani di finanza strutturata che includono operazioni di IPO, M&A e transizione generazionale. L'iniziativa, presentata a Napoli, mira a sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno attraverso un modello di advisory integrato e un investimento di oltre 500 milioni di euro già effettuato dal 2020. Un'Offerta Integrata per il Tessuto Imprenditoriale Meridionale. L'istituto bancario ha concluso una tappa fondamentale del suo tour a Napoli, riunendo imprenditori provenienti da Campania, Calabria e Sicilia per illustrare le opportunità offerte dalla finanza straordinaria.

