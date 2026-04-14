Un Centro federale sulle acque dei Navicelli | accordo tra Comune Federazione canoa kayak e Port Authority

Lunedì 13 aprile è stato firmato a Roma un accordo tra il Comune di Pisa, la Federazione Italiana Canoa Kayak e la Port Authority per la creazione di un Centro federale dedicato alla canoa e alla paracanoa sul Canale dei Navicelli. L’intesa riguarda la realizzazione e la gestione di questa struttura, che sarà situata nel sito del Centro federale sulle acque dei Navicelli. La firma è avvenuta presso la sede della Federazione Italiana Canoa Kayak.

È stato firmato lunedì 13 aprile, nella sede della Federazione Italiana Canoa Kayak a Roma, l’accordo di collaborazione tra Comune di Pisa, Federazione Italiana Canoa Kayak e Port Authority, finalizzato alla realizzazione e gestione del Centro federale per la canoa e la paracanoa presso il Canale.🔗 Leggi su Pisatoday.it Nasce il Centro Federale di Canoa e Paracanoa ai Navicelli, grazie ad accordo tra Comune di Pisa, FICK e Port Authority di PisaÈ stato firmato presso la sede della Federazione Italiana Canoa Kayak in Viale Tiziano a Roma, l'accordo di collaborazione tra Comune di Pisa,... Pisa, accordo strategico per la canoa: nasce il Centro Federale ai NavicelliUn’intesa destinata a segnare una svolta nello sviluppo della canoa e della paracanoa in Italia è stata ufficialmente siglata tra Comune di Pisa,...