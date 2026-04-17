Accordo Perugia e distretto cinese di Yangpu | si punta ai grandi mercati di Shanghai

Una delegazione del distretto di Yangpu, uno dei centri economici e innovativi di Shanghai, ha visitato ieri Perugia per una giornata dedicata a incontri istituzionali e con rappresentanti del settore imprenditoriale. La visita si inserisce in un accordo tra le due realtà con l’obiettivo di rafforzare i rapporti e sviluppare opportunità di collaborazione nei mercati di Shanghai, in particolare a Shanghai.

Una significativa delegazione governativa proveniente dal distretto di Yangpu, uno dei principali poli economici e innovativi di Shanghai, ha fatto visita ieri a Perugia, dando vita a un’intensa giornata di incontri istituzionali e imprenditoriali. La delegazione del distretto di Yangpu.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Grazie all'hub tecnologico Pil record per il distretto cinese di ShenzenSHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un piccolo distretto nella città meridionale cinese di Shenzhen è andato oltre il proprio livello... Meta punta su NVIDIA: accordo pluriennale per infrastruttura AI, CPU Grace e sviluppo di “superintelligenza personale”.NVIDIA Riconquista Meta: Una Svolta Epocale nel Mercato dell’Intelligenza Artificiale La competizione nel settore dell’intelligenza artificiale ha un...