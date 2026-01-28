Grazie all' hub tecnologico Pil record per il distretto cinese di Shenzen

Un distretto di Shenzhen ha raggiunto un risultato sorprendente: nel 2023 il suo prodotto interno lordo ha superato i 1 miliardo di dollari. È un dato che indica come l’area stia crescendo rapidamente, grazie anche all’hub tecnologico che si è sviluppato negli ultimi anni. La notizia circola tra le autorità locali e gli imprenditori, che vedono in questa crescita una buona notizia per il futuro economico della regione.

SHENZHEN (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Un piccolo distretto nella città meridionale cinese di Shenzhen è andato oltre il proprio livello amministrativo, poichè il suo prodotto interno lordo (PIL) lo scorso anno ha superato i 1.000 miliardi di yuan (circa 143 miliardi di dollari USA). Il distretto di Nanshan, sede di colossi tecnologici cinesi come Tencent e DJI, ha visto il proprio PIL crescere da 652,7 miliardi di yuan nel 2020 a oltre 1.000 miliardi di yuan nel 2025, ha riferito martedì Li Xiaoning, a capo del governo distrettuale, all'assemblea locale del popolo. La cifra rende il distretto la prima economia a livello di contea del Paese a superare tale soglia e a raggiungere una dimensione economica notevole.

