Meta punta su NVIDIA | accordo pluriennale per infrastruttura AI CPU Grace e sviluppo di superintelligenza personale

NVIDIA Riconquista Meta: Una Svolta Epocale nel Mercato dell’Intelligenza Artificiale. La competizione nel settore dell’intelligenza artificiale ha un nuovo, significativo capitolo. Il 18 febbraio 2026, NVIDIA e Meta hanno siglato un accordo pluriennale che vede il colosso dei social media affidare una parte consistente della sua infrastruttura AI al produttore di chip, segnando una svolta strategica dopo anni di partnership con AMD. Un Cambio di Rotta Strategico per Meta. Per Meta, l’accordo rappresenta un investimento massiccio nell’hardware NVIDIA, che include milioni di chip AI delle architetture Blackwell, Blackwell Ultra e Rubin.🔗 Leggi su Ameve.eu

Meta punta su NVIDIA: investimenti massicci in CPU, GPU e networking per l’AI del futuro.Meta ha deciso di investire ingenti risorse in NVIDIA per accelerare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, spinta dalla crescente domanda di tecnologie più potenti e veloci.

Dalle AI Factories alla carenza di manodopera: la nuova infrastruttura globale di NVIDIANel contesto globale del 2026, la crescente domanda di capacità di calcolo sta influenzando profondamente il settore tecnologico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Nvidia venderà milioni di chip a Meta in un accordo pluriennale; Meta amplia la collaborazione con Nvidia, adottando milioni di chip AI nella costruzione dei data center; I costi di inferenza dell’intelligenza artificiale sono scesi fino a ten volte sul Blackwell di Nvidia, ma l'{hardware} è solo metà dell’equazione; Nvidia fornirà a Meta le GPU Blackwell e Rubin e le CPU Grace/Vera in base a un accordo pluriennale.

Meta e NVIDIA annunciano una collaborazione pluriennale: espansione su larga scala di CPU e GPU per data centerMeta e NVIDIA hanno siglato un accordo pluriennale incentrato su CPU, GPU e networking per infrastrutture IA con l'obiettivo di migliorare efficienza energetica, prestazioni e capacità dei modelli su. multiplayer.it

Meta e NVIDIA, partnership di ferro: milioni di CPU e GPU per i datacenter AIMeta e NVIDIA ha annunciato una partnership pluriennale e multigenerazionale per sviluppare datacenter ottimizzati per AI. Previsto l'impiego su larga scala di CPU Grace e Vera e di milioni di GPU Bla ... hwupgrade.it

Meta Catania punta alla continuità nel match contro il CDM Futsal Genova al PalaCatania Leggi qui: https://ilfattodicatania.it/2026/02/meta-catania-punta-alla-continuita-nel-match-contro-il-cdm-futsal-genova-al-palacatania.html facebook