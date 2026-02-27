Terni crisi delle edicole e soluzioni al vaglio | Rivedere il provvedimento e confermare gli accordi presi

A Terni il sindacato provinciale della Snag, che rappresenta i rivenditori di quotidiani e periodici, ha chiesto di rivedere il provvedimento in vigore e di confermare gli accordi già presi, in risposta alla crisi che sta colpendo le edicole locali. La questione riguarda le difficoltà di mercato e le possibili soluzioni da adottare per sostenere i rivenditori. La discussione si concentra sulle misure da attuare per affrontare la situazione.

Una presa di posizione arriva dal sindacato provinciale della Snag, che raggruppa i rivenditori di quotidiani e periodici della provincia. La prima associazione di categoria degli edicolanti infatti intende replicare alle dichiarazioni di Gabriele Ghione. Il neoassessore ha annunciato delle.