Quattro cittadini rumeni senza dimora sono stati denunciati dai carabinieri di Piombino Portovecchio dopo aver violato il recinto di un complesso siderurgico durante le ore notturne. I quattro sono entrati nel sito alla ricerca di un riparo e sono stati individuati e segnalati dalle forze dell’ordine. La vicenda ha portato all’avvio di accertamenti da parte delle autorità.

Quattro cittadini rumeni senza dimora sono stati denunciati dai carabinieri di Piombino Portovecchio dopo essere penetrati illegalmente in un complesso delle acciaierie durante la notte per cercare un riparo. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato quando i soggetti, i cui anni vanno dai 33 ai 58, sono stati sorpresi all’interno dello stabilimento. Nonostante il tentativo di fuga, i militari sono riusciti a bloccarli e a procedere con l’identificazione. Dettagli giudiziari e verifiche aziendali. La Procura della di Livorno ha ricevuto le denunce in stato di libertà per l’invasione di edifici. I quattro uomini, tutti caratterizzati da precedenti penali, sono stati allontanati dal sito dopo l’identificazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senza tetto in acciaieria: 4 rumeni braccati a Piombino

Piombino, dormono e bivaccano all'interno di una acciaieria: denunciatiQuattro uomini di origini rumena, di età compresa tra i 33 e i 58 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Piombino.

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