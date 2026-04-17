Accedi all’Università simulatori per esercitarti in vista dei TOLC 2mila quesiti prezzo lancio 9,90 €

È stato lanciato un nuovo servizio di simulatori online dedicato ai candidati ai test TOLC, strumenti utilizzati per l’ammissione a molte facoltà universitarie italiane. La piattaforma offre 2.000 quesiti e un prezzo promozionale di 9,90 euro. Questo strumento permette agli studenti di esercitarsi in vista delle prove di accesso, che rappresentano uno dei principali sistemi di selezione per l’iscrizione a diversi corsi di laurea nel paese.

Nel sistema di accesso all’università italiana, i test TOLC (Test Online CISIA) rappresentano oggi uno dei principali strumenti di selezione per numerosi corsi di laurea. Si tratta di prove standardizzate utilizzate da decine di atenei, con sessioni distribuite durante l’anno e una struttura basata su quesiti a risposta multipla. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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