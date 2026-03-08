Università piano nazionale per quasi 2mila ricercatori | 22 posti a Messina 96 tra Palermo e Catania

Il piano nazionale prevede l’assunzione di quasi 2.000 ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca italiani. Tra le assegnazioni, 22 posti sono destinati all’Università di Messina, mentre 96 vengono distribuiti tra Palermo e Catania. L’iniziativa rientra nelle misure previste dalla legge di bilancio 2026 e sta prendendo forma in questi giorni.

Prende forma il piano straordinario per l’assunzione di quasi duemila ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca italiani previsto dalla legge di bilancio 2026. La ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini ha firmato i decreti che distribuiscono le risorse destinate a stabilizzare centinaia di studiosi attualmente impiegati con contratti a termine. Il provvedimento assegna agli atenei statali 11,3 milioni di euro per il 2026 e 50 milioni a partire dal 2027, mentre agli enti pubblici di ricerca andranno 7,27 milioni il primo anno e 8,27 il successivo. È previsto inoltre un ulteriore decreto con due milioni destinati alle università non statali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

