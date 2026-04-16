Almanacco | Venerdì 17 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Venerdì 17 aprile è il 108° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 258 giorni ancora da attraversare. In questa data si ricordano eventi storici e si celebrano alcuni compleanni di personaggi noti. Inoltre, viene ricordato il santo del giorno e il proverbio associato. Questa giornata si colloca a metà aprile, in un momento in cui si avvicina l’arrivo della primavera.

Venerdì 17 aprile è il 108° giorno del calendario gregoriano. Mancano 258 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Roberto di La Chaise-DieuProverbio di AprileQuando tuona d'aprile buon segno per il barileISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1961 – Crisi dei missili di.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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