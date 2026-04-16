Uomo abbandonato davanti al pronto soccorso l' ira della Cgil | Gesto disumano che non può restare impunito

Un uomo di 36 anni di nazionalità indiana è stato trovato in condizioni critiche davanti al pronto soccorso di un ospedale a Salerno, abbandonato da sconosciuti che si sono poi dileguati. La vicenda ha suscitato reazioni, tra cui quella di un sindacato che ha condannato il gesto come disumano e ingiustificabile. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e chiarire le circostanze dell’accaduto.

Continua a far discutere la storia di un uomo di nazionalità indiana, di 36 anni, rinvenuto in condizioni gravissime davanti al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno, dove sarebbe stato lasciato da ignoti che si sono poi allontanati. Il paziente è attualmente ricoverato in prognosi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Referendum, De Luca: “Il giudice che sbaglia non può restare impunito”Tempo di lettura: 2 minuti“Badate bene, il problema non è semplice come è stato presentato, cioè anche i magistrati che sbagliano debbono pagare. Referendum, De Luca: "Il giudice che sbaglia non può restare impunito, va trovato punto di equilibrio"L'ex governatore della Campania ha partecipato alla presentazione del libro "Quando Salerno era socialista" di Gaetano Amatruda a Salerno “Badate... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Copertino, abbandonato davanti l’ospedale con una ferita da arma da fuoco al collo: morto 50enne; Salerno, indiano di 36 anni in gravi condizioni abbandonato davanti al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi; Copertino, ferito da un colpo d’arma da fuoco e lasciato in ospedale: muore un 50enne, è giallo; Ucciso a colpi di arma da fuoco, muore 50enne ferito al collo. Salerno, 36enne abbandonato al pronto soccorso: è in fin di vitaSecondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato accompagnato da ignoti fino all’ingresso dell’area triage e poi lasciato lì. agro24.it Abbandonato in fin di vita davanti al Ruggi: grave un 30enne indianoUn uomo di circa trent’anni, di origine indiana, è stato abbandonato in condizioni gravissime davanti al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Una vicenda dra ... ilvescovado.it Uomo abbandonato davanti al pronto soccorso: “Un gesto disumano che non può restare impunito” Un uomo di nazionalità indiana, 36 anni, è stato rinvenuto in condizioni gravissime davanti al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno, dove sarebbe st facebook Fucecchio, corpo carbonizzato di un uomo in un casolare abbandonato x.com