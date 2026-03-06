Sanità UGL Salute | Autista soccorritore figura fondamentale il Parlamento acceleri sul pieno riconoscimento della professione
L'UGL Salute sottolinea l'importanza dell'autista soccorritore come figura fondamentale nel settore sanitario. Chiede al Parlamento di accelerare sull'approvazione definitiva della proposta di legge, che mira a riconoscere ufficialmente questa professione. La proposta è attualmente in discussione nella Commissione Affari Sociali alla Camera, con l'obiettivo di ottenere un riconoscimento più chiaro e definito.
“L’adozione del testo base in Commissione Affari Sociali alla Camera della proposta di legge presentata nei giorni scorsi dall’onorevole Cappellacci rappresenta un passaggio significativo verso il riconoscimento normativo della figura dell’autista soccorritore, una battaglia che la UGL Salute porta avanti da anni”. Lo dichiarano congiuntamente il segretario nazionale Gianluca Giuliano e il coordinatore nazionale dell’emergenza-urgenza commentando l’avvio dell’esame parlamentare del provvedimento, che ora dovrà passare alla fase di discussione ed approvazione, che punta a istituire e disciplinare la professione all’interno del sistema del primo soccorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
