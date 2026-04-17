A Vergato la Casa della Comunità rinnovata e un microscopio hi-tech | FOTO

A Vergato è stata inaugurata oggi la Casa della Comunità rinnovata, un presidio sanitario che si trova nell’Appennino. L’intervento ha comportato un investimento totale di 464 milioni di euro. Oltre agli spazi riqualificati, è stato installato un microscopio di ultima generazione. La struttura si rivolge ai cittadini della zona, offrendo servizi sanitari più moderni e accessibili. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e regionali.

Un presidio sanitario più vicino ai cittadini dell'Appennino. È stata inaugurata oggi, 17 aprile 2026, la rinnovata Casa della Comunità di Vergato, frutto di un investimento complessivo di 464.000 euro, sostenuto in larga parte dai fondi del PNRR.I lavori hanno permesso il completamento di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Sanita’: si rafforzano servizi Viterbo, Rocca inaugura Casa comunita’ Bolsena, “vicini a cittadini”- fotoQuesta mattina, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ufficialmente inaugurato la nuova Casa della comunità “Bolsena”. Leggi anche: Donazione all’ospedale Uboldo . Arriva l’ecocardiografo hi-tech: "Benefici duraturi per la comunità" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sanità territoriale più vicina e disponibile tutti i giorni; Vergato inaugura la nuova Casa della Comunità e un microscopio d’eccellenza per la chirurgia oculare; Ecco gli AFT, come cambia la sanità bolognese; Vergato inaugura la nuova Casa della Comunità e un microscopio d'eccellenza per la chirurgia oculare. A Vergato la Casa della Comunità rinnovata e un microscopio hi-tech | FOTODai fondi PNRR alla chirurgia oculistica, ecco come cambia l'assistenza in montagna. Una struttura punto di riferimento per l'intero Distretto dell'Appennino bolognese ... bolognatoday.it Vergato inaugura la nuova Casa della Comunità e un microscopio d’eccellenza per la chirurgia oculareVenerdì 17 aprile 2026 sarà una giornata molto importante per la comunità di Vergato e per tutto il territorio dell’Appennino bolognese. A partire dalle ore 10:00, in via dell’Ospedale 1, verranno inf ... sassuolo2000.it Come funziona una Casa della Comunità Ecco cosa trovano i cittadini "Oltre alla specialistica ambulatoriale, in tutte le nuove Case della Comunità c'è la presenza del medico di medicina generale. Questa è una casa hub H24, aperta 7 giorni su 7, con il m - facebook.com facebook