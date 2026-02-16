Donazione all’ospedale Uboldo Arriva l’ecocardiografo hi-tech | Benefici duraturi per la comunità

La Fondazione Mori e Bcc Milano hanno consegnato un ecocardiografo portatile di ultima generazione all’ospedale Uboldo di Cernusco, affinché possa migliorare le diagnosi e i controlli dei pazienti. La donazione mira a offrire servizi più efficienti e tempestivi, riducendo i tempi di attesa e aumentando la precisione delle analisi. Questa attrezzatura, che può essere facilmente trasportata tra i diversi ambulatori, rappresenta un investimento importante per il reparto di cardiologia.

Un ecocardiografo portatile di ultima generazione per l’ambulatorio di Cernusco. Nei giorni scorsi, a consegnare il prezioso strumento al reparto, Fondazione Mori e Bcc Milano. Un’amicizia consolidata lega le due realtà all’ ospedale Uboldo. "Un contributo prezioso - dicono Roberta Labanca, direttore generale dell’Asst Melegnano-Martesana e il primario Giuseppe Di Tano – la conferma della stretta collaborazione con un territorio che vive e sostiene la nostra azienda, un rapporto che oltre a gesti concreti, di valore come in questo caso, consente ai nostri operatori di fornire servizi sempre più capaci di rispondere alle esigenze dei pazienti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Donazione all’ospedale Uboldo . Arriva l’ecocardiografo hi-tech: "Benefici duraturi per la comunità" Donato all’ospedale un nuovo ecocardiografo Ospedale di Perugia all’avanguardia con un ecocardiografo di ultima generazione L’Ospedale di Perugia si dota di un ecocardiografo di ultima generazione, rafforzando le capacità della struttura complessa di Cardiologia guidata dal dottor Maurizio Del Pinto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Donazione all’ospedale Uboldo . Arriva l’ecocardiografo hi-tech: Benefici duraturi per la comunità; Un nuovo ecocardiografo avanzato per l'Ospedale Uboldo dal Centro Studi Gianni Mori e Fondazione Bcc Milano. Donazione all’ospedale Uboldo . Arriva l’ecocardiografo hi-tech: Benefici duraturi per la comunitàUn ecocardiografo portatile di ultima generazione per l’ambulatorio di Cernusco. Nei giorni scorsi, a consegnare il prezioso strumento al reparto, Fondazione Mori e Bcc Milano. Un’amicizia consolidata ... ilgiorno.it Despar Nord sostiene i bambini in ospedale con una donazione ad ABIO Italia facebook