Sabato 25 aprile alle 19:30, presso il Cinema Nuovo Aquila, si svolgerà la proiezione del documentario

Cosa: Proiezione evento del documentario A Tu Lado seguita da incontro con gli autori.. Dove e Quando: Cinema Nuovo Aquila, sabato 25 aprile alle ore 19:30.. Perché: Un racconto intimo e potente su una palestra sociale a L’Havana, tra sogni sportivi e resistenza quotidiana a Cuba.. Il cinema documentario torna protagonista nella Capitale con un appuntamento che unisce sport, impegno sociale e cooperazione internazionale. Sabato 25 aprile, la cornice del Cinema Nuovo Aquila ospiterà la proiezione di A Tu Lado, l’ultima opera del regista Cristiano Regina. Dopo i successi e i sold out registrati nelle tappe di Bologna e Modena, il film approda a Roma per raccontare una realtà cubana lontana dai circuiti turistici convenzionali, mettendo a nudo l’anima di una palestra sociale situata nel cuore pulsante de L’Havana.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Tu Lado: il documentario di Cristiano Regina arriva a Roma

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